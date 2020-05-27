Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции беглого экс-депутата Онищенко

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, задержанный в 2019 году в ФРГ по запросу Киева, не будет экстрадирован в Украину. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении германской адвокатской конторы, которая представляла его интересы.

«Суд города Ольденбург сегодняшним решением счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко и постановил его немедленно освободить», — говорится в пресс-релизе.

Аналогичная информация опубликована на сайте суда, но там не называется имя фигуранта. «В настоящее время не установлено, что преследование на Украине может иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права», — говорится в сообщении.

Суд добавил, что обращался к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта в заключении в Киеве, но получил лишь «слишком общую информацию».

3 декабря прошлого года стало известно, что депутат Рады VII и VIII созывов Александр Онищенко задержан в Германии и решается вопрос о его экстрадиции в Украину. По версии следствия, Онищенко являлся основателем и руководителем преступной организации, участники которой с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно получили более 1,6 млрд гривен при реализации природного газа, в результате чего компании «Укргаздобыча» был причинен значительный материальный ущерб. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал €0,5 млн средств Онищенко как подозреваемого по газовому делу.

Экс-депутат с 2016 года скрывается от следствия.