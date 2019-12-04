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Кабмин может выставить счет странам, через которые запрещенные российские удобрения попадают в Украину, - анализ

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Кабмин может выставить счет странам, через которые запрещенные российские удобрения попадают в Украину, - анализ

С августа текущего года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития проводит два спецрасследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украину.

Под подозрением оказался почти десяток стран-импортеров, через которые российские корпорации могли переориентировать свои торговые потоки в Украину с целью обхода санкций Кабинета министров Украины, действующих в отношении удобрений из РФ с июля 2019 года.

Об этом сообщает «Зеркало Недели» в материале «Торговые прокладки».

Издание сообщает, что инициаторами расследований в отношении импортных минеральных удобрений выступили практически все отечественные производители. «В данном случае очевидно пересечение отраслевого интереса с интересами государства ― не только создать благоприятные условия для госпредприятий, не только защитить украинский рынок от торговой экспансии РФ, но еще и продемонстрировать, что Украина способна контролировать выполнение введенных санкций», — пишет ЗН.

Согласно данным издания, над отечественными предприятиями снова нависает угроза вынужденной остановки, поскольку задача эмбарго ― остановить поток импорта удобрений из страны-агрессора с последующим импортозамещением ― не сработала. «Произошло это не по причине неспособности украинских заводов удовлетворить спрос, а из-за фактической переориентации российского импорта», — утверждают журналисты.

ЗН отмечает, что целый ряд стран может быть задействован в поставках запрещенных российских удобрений в Украину. Кабмин, поставив заслонку для произведенных в РФ минудобрений, не смог учесть, что понятие «российские минеральные удобрения» может оказаться значительно шире.

«Так, грузинский „Рустави Азот“ в 2017 г. перешел под контроль российской АФК „Система“. В результате Грузия, ранее не экспортировавшая МУ в Украину, в 2018 г. заняла 5 место по поставкам ― 21,5 млн долл. Т.е. Экспорт из Литвы вырос в 22,5 раза! Есть подозрения, что связано это с ростом поставок в Литву российских удобрений, удивительным образом совпадающих по объему с экспортом литовских удобрений в Украину. Если в I квартале 2019 г. из России в Литву въехало 96,5 тыс. т удобрений, то из Литвы в Украину ― 95,4. Резко выросли поставки из РФ аммиака в Турцию. Там из него производят селитру, запрещенную к использованию в Турции, но тут же везут ее... в Украину», — приводят примеры журналисты.

Издание отмечает, что крайне важно, чтобы МКМТ не просто внимательно отнеслась к доводам украинских химиков и провела всесторонние спецрасследования, но еще и разработала индивидуальные алгоритмы действия в каждом конкретном случае.

«Ведь в одном случае мы сталкиваемся со скупкой РФ иностранных предприятий, в другом ― с ситуацией, когда РФ завозит на местные заводы свое сырье. В третьем ― через собственные или дружественные трейдинговые компании в других странах российские корпорации, как минимум, способны реализовывать любые манипуляции со своей продукцией, вплоть до подмены сертификата происхождения», — сообщается в статье.

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«Если подозрения подтвердятся расследованием МКМТ, Украина обязана будет выставить счет странам — торговым прокладкам», — резюмирует автор статьи, уточняя, что в данном случае это не будет противоречить правилам ВТО, так как другие страны ВТО давно решили для себя подобные проблемы, ограничивая экспорт на чувствительные группы товаров.

Напомним, ранее бывший глава правления ПАО «Днепразот», эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех импортируемых удобрений, вне зависимости от страны-поставщика. По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета министров Украины.

удобрения
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