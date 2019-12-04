Больше всего украинцев работает в сфере торговли

Больше всего работающего населения в Украине задействовано в торговле — 3,65 млн человек.

Такую информацию обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

«В какой отрасли в Украине работает более всего людей? Статистика дня. Торговля — 3 654 700 человек, сельское (и лесное, и рыбное) хозяйство — 2 937 600 человек, промышленность — 2 426 000 человек», — написал Милованов.

Он отметил, что наименьшее количество людей работает в сфере информации и телекоммуникации — 280 300 человек.