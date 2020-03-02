Милованов собрался искоренять теневую занятость в строительстве

Разъяснительная кампания по детенизации занятости в строительной отрасли продлится до 20 марта, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. В этот раз — в строительстве», — написал он в Facebook в понедельник.

По словам министра, на первом этапе, который продлится до 20 марта, будет происходить информирование работодателей. Второй этап — инспекционный, при выявлении инспекторами незадекларированных работников работодатели будут оштрафованы.

Милованов подчеркнул, что строительство — одна из наиболее рисковых по травмированию сфер: в 2019 году около 15% смертельных травм произошло именно в строительной сфере.

Ранее подобная кампания состоялась в сфере торговли товарами и услугами, по завершению которой было оформлено более 123 тыс. людей, отметил министр.

«Продолжим работу в течение 2020 года в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности», — добавил он.