Испанцы предложили Грете Тунберг добраться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юная шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в скором времени должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
В связи с этим объединение жильцов населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) предложило Тунберг доехать из португальской столицы в Мадрид на осле. В ассоциации уточнили, что готовы предоставить активистке животное, поскольку «осознают важность повышения осведомленности мира о состоянии окружающей среды». Как объяснили в объединении, которое распространило свое заявление в соцсетях, они хотят, чтобы Грета лично узнала один «из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков» для передвижения.
Тем не менее, Тунберг решила отправиться из Лиссабона в Мадрид на поезде. По данным газеты ABC, активистка сядет на ночной поезд на вокзале Санта-Аполония в четверг. Ожидается, что путешествие до Мадрида займет более десяти часов. Таким образом, Тунберг сможет принять участие в крупной акции по случаю COP25, которая состоится в пятницу в испанской столице в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву). К митингу должен присоединиться актер Хавьер Бардем.
Во вторник Тунберг прибыла в Португалию на 15-метровом катамаране. Она сошла на берег в Лиссабоне после 21-дневного путешествия из США.
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