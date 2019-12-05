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Президент внесет проект по продлению закона об особом статусе Донбасса по результатам встречи в Париже

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Президент внесет проект по продлению закона об особом статусе Донбасса по результатам встречи в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский по результату запланированной на 9 декабря в Париже встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) будет готов внести законопроект о продлении действующего в настоящее время закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом, как передает Интерфакс-Украина, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«По результатам встречи в Париже президент будет готов внести проект по продлению действующего закона „об особом статусе“. Затем мы можем внести изменения в закон в части имплементации формулы Штайнмайера», — сказал Ермак в ходе встречи с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком в Лондоне в четверг, видеозапись которой распространили участники встречи. Встреча организована Королевским институтом международных отношений Chatham House и Советом внешней политики «Украинская призма».

Помощник главы государства заявил, что Украина готова выполнить одно из положений минских соглашений — «конституционная реформа, в основе которой децентрализация» — но при этом подчеркнул, что федерализация государства является неприемлемой.

«Что такое особый статус и особенности местного самоуправления? Мы отбрасываем разговоры о федерализации Украины, и мы никогда на это не пойдем. В результате реформы децентрализации местные органы власти получат больше полномочий. До этого ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, которые никогда не будут обозначать, что это есть федерализация или какие-то автономные республики или что-то подобное. Отдельные районы с дополнительными полномочиями местных органов власти. Территориальная целостность не обсуждается — это все территория Украины. Это граница между РФ и Украины, где есть наши пограничники и под контролем Украины», — пояснил Ермак.

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Он сообщил о планах провести местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей одновременно со всей территорией Украины осенью 2020 года. «Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», — сообщил помощник президента.

«Результат рассмотрения минских соглашений — это проведение местных выборов в ОРДЛО... Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей (с РФ на всем протяжении — Ред.) в день выборов должен быть у Украины», — подчеркнул Ермак.

Донбасс, особый статус, Андрей Ермак
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