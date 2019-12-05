В МВД обещают покончить с «ворами в законе»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира — «воров в законе».

«Нормы документа разработаны совместно со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента. Он направлен на то, чтобы внедрить жесткие меры наказания и механизмы разоблачения главарей криминального мира, которые носят неформальный титул «воров в законе». В России и Грузии было принято достаточно жесткое законодательство против них. Поэтому, они начали выезжать в европейские страны, в том числе и в Украину. Новый закон, в случае принятия, позволит уголовной полиции ликвидировать такое явление как «воры в законе», — цитирует Геращенко пресс-служба МВД Украины в четверг.

«Раньше было сложно доказать соучастие таких лиц в преступлении, которого они фактически не совершали. Новые нормы упростят в суде процедуру доказывания, что именно это лицо организовывало преступление и получало часть прибыли», — добавил он.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», который предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе «вора в законе».