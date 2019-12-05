В МВД обещают покончить с «ворами в законе»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира — «воров в законе».
«Нормы документа разработаны совместно со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента. Он направлен на то, чтобы внедрить жесткие меры наказания и механизмы разоблачения главарей криминального мира, которые носят неформальный титул «воров в законе». В России и Грузии было принято достаточно жесткое законодательство против них. Поэтому, они начали выезжать в европейские страны, в том числе и в Украину. Новый закон, в случае принятия, позволит уголовной полиции ликвидировать такое явление как «воры в законе», — цитирует Геращенко пресс-служба МВД Украины в четверг.
«Раньше было сложно доказать соучастие таких лиц в преступлении, которого они фактически не совершали. Новые нормы упростят в суде процедуру доказывания, что именно это лицо организовывало преступление и получало часть прибыли», — добавил он.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», который предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе «вора в законе».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016