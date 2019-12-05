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США назначили за российского хакера самую крупную в истории награду

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США назначили за российского хакера самую крупную в истории награду

Государственный департамент США готов выплатить за информацию, которая поможет задержать предполагаемого лидера хакерской группировки Evil Corp (также известна как Dridex Gang) Максима Якубца, $5 млн.

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались «за голову» киберпреступника.

До сих лидером по этому показателю считался другой россиянин — Евгений Богачев, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн. По данным ФБР, участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также заражал компьютеры пострадавших вирусом под названием «Zeus» («Зевс»), использовавшимся для хищения средств со счетов в банках.

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В опубликованном на сайте Госдепартамента списке лиц, за информацию о которых предложена награда, Якубец пока не упоминается, однако после включения он станет в рейтинге одним из двух лидеров. Те же $5 млн Госдеп готов заплатить только за гражданина Китая Ли Фанвея, который, по данным ведомства, помогал Ирану обходить наложенные на страну санкции.

По данным властей США, примерно тем же занималась и руководимая Якубцом Evil Corp, включенная 5 декабря Минфином США в санкционный список. По данным ведомства, Evil Corp ответственна за разработку и распространение вредоносной программы Dridex, использовавшейся для заражения компьютеров в трехстах банках и финансовых компаний более чем в 40 странах.

Наряду с другим участником Evil Corp, Игорем Турашевым, Якубец вошел в список «Самых разыскиваемых киберпреступников», опубликованный на сайте ФБР.

хакеры, Госдепартамент США, Максим Якубец
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