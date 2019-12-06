В Раде создана новая депутатская группа

Председатель верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте депутатской группы «Доверие».

«Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы «Доверие», — объявил Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в группу вошли 17 народных депутатов, а возглавил ее внефракционный Олег Кулинич (избранный по округу № 147, Полтавская область).