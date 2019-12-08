В Гонконге прошла самая массовая акция протеста за полгода

В Гонконге прошел самый большой согласованный митинг за последние шесть месяцев. Об этом пишет Bloomberg.
Акция была приурочена ко Дню прав человека и организована «Гражданским фронтом зашиты прав человека». По данным движения, митинг собрал около 800 тыс. участников, в то время как полиция насчитала 183 тыс. человек. В ходе мероприятия полиция задержала 11 человек.
Напомним, что сначала митинги были связаны с планами правительства принять поправки в закон, позволяющий экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. После многочисленных акций глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект. На этом забастовки не прекратились, и митингующие стали требовать политических реформ, включая изменение избирательной системы и амнистии для политзаключенных.
В ноябре акции обострились после гибели студента Гонконгского университета при столкновении с полицией. Протестующие выстроили баррикады, из-за беспорядков были закрыты станции метро и дорожное сообщение.
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