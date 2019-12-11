Журнал Time выбрал человека года

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.

«Она громче всех в этом году говорила о самой большой проблеме, стоящей перед этой планетой, появившись практически из ниоткуда и возглавив мировое движение», — сказал в эфире программы Today на телеканале NBC главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

На это звание среди прочих претендовали президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, участники протестов в Гонконге и анонимный осведомитель, пожаловавшийся на Трампа после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тунберг известна во всем мире как экоактивистка и неформальный лидер движения «Школьная забастовка за климат», объединившего тысячи неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей.