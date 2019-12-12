Рада перезапустила комиссию по расследованию нападений на активистов

Народные депутаты создали в Верховной Раде ІХ созыва Временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.
Соответствующее решение поддержали 347 парламентариев, сообщает Укринформ.
В состав новой ВСК вошли 13 народных депутатов: Марина Бардина, Игорь Васильев, Дмитрий Гурин, Алексей Жмеренецкий, Гео Лерос, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Егор Чернев (все из «Слуги народа»), Юрий Павленко («Оппозиционная платформа — За жизнь») Иван Крулько («Батькивщина»), Виктория Сюмар («Европейская солидарность»), Соломия Бобровская («Голос»), Лариса Билозир (от депутатской группы «За будущее»). При этом председателем избран Игорь Василив (фракция «Слуга народа»), а его заместителем — Соломию Бобровскую («Голос»).
Срок деятельности ВСК — один год. При этом комиссия через полгода после ее образования должна представить в Раде отчет о проделанной работе.
Напомним, что в ВР VIII созыва действовала временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018 года. В феврале 2019-го депутаты продолжили ее работу еще на три месяца.
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