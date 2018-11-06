Рада создала комиссию для расследования нападений на активистов

Верховная Рада решила создать временную следственную комиссию для проведения расследования нападений на советницу Херсонского мэра Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов на заседании 6 ноября, сообщает УП.

Решение не поддержала фракция Радикальная партия Олега Ляшко.

Комиссия будет состоять из 18 народных депутатов.

Председателем комиссии станет внефракционный народный депутат Борислав Береза, а заместителем председателя ВСК — нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Алексеев.

Срок деятельности ВСК и срок представления им отчета о проделанной работе, согласно тексту постановления, — три месяца со дня ее образования.

ВСК должна проверить ход расследования правоохранителями нападений на Гандзюк и других общественных активистов.