Активисты требуют исключить Антона Геращенко из комиссии по Гандзюк

Общественные активисты на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по изучению фактов нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов выступили с требованием, чтобы в ее работе не участвовал народный депутат из фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы требуем, что в этой комиссии не было Антона Геращенко», — сказала подруга покойной Гандзюк Марина Хромых на первом, организационном, заседании ВСК в четверг в Киеве.
Она пояснила такую необходимость тем, что Антон Геращенко после нападения на Гандзюк тиражировал информацию о причастности к нападению человека, которого ложно в этом подозревали.
Никто из присутствовавших народных депутатов не высказался в поддержку такой идеи. Вместе с тем некоторые из них, а том числе глава ВСК Борислав Берёза, пояснили, что парламентариев в состав комиссии делегируют фракции и утверждает Верховная Рада, поэтому никого из них не могут отстранить от работы в комиссии.
Кроме того, члены ВСК решили в ноябре провести выездное заседание комиссии в Херсоне, а также определить перечень фактов нападений на активистов, которыми будут заниматься в своей работе.
Следующее заседание ВСК назначили на 15 ноября.
Напомним, что 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк возле ее дома. 4 ноября Гандзюк скончалась.
6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
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