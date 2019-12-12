Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Зверобой

Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в частности, волонтер, военный медик, детский врач-кардиолог Юлия Кузьменко, обсуждали возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения «сакральной жертвы», при этом упоминая известного волонтера Марусю Зверобой, сообщил заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.
«Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора „сакральной жертвы“ из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую — известного волонтера и активистку Марусю Зверобой как возможную сакральную жертву», — сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.
Напомним, следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была дестабилизация внутренней социально-политической ситуации в стране.
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