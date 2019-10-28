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Вслед за Дубинским высказывания нардепа от «Евросолидарности» заметили и в «Слуге народа»

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Вслед за Дубинским высказывания нардепа от «Евросолидарности» заметили и в «Слуге народа»

Фракция «Слуга народа» намерена обратиться к правоохранительным органам в связи с некорректными высказываниями народного депутата из фракции «Европейская солидарность» Софии Федин в адрес президента Украины Владимира Зеленского, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

«Мы действительно возмущены и будем просить правоохранительные органы разобраться, и просим прокомментировать фракцию „Европейская солидарность“ эту ситуацию», — сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что заявление Корниенко прозвучало только после того, как нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что подал в Генпрокуратуру соответствующее заявление. В нем он просит привлечь к уголовной ответственности Софию Федин и волонтера Марусю Звиробий.

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Напомним, Зеленский во время общения с добровольцами в Золотом (Луганская обл.) говорил на повышенных тонах. После этого нардеп от фракции «Европейская солидарность» София Федин разместила в соцсетях видеоролик, где она вместе с волонтером Марусей Звиробий обсуждают варианты смерти главы государства.

При этом в партии президента долгое время почему-то никак не реагировали на инцидент.

Александр Дубинский, Слуга народа, Владимир Зеленский, София Федин, Маруся Звиробий
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