Мининфраструктуры в 2020 передаст в концессию 4 морпорта

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году начать подготовку к концессии еще четырех морских портов, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе презентации отчета «Приближение к модели управления „порт-лендлорд“ в Украине» в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты «Мариуполь», «Бердянск», «Черноморск», а также часть Одесского морпорта.

«Естественно, это только начало. Мы будем все дальше продвигать модель концессии в другие порты», — подчеркнул министр.