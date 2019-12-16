Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Украина больше не будет препятствовать эксгумациям польских захоронений.

«По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет», — сказал он в интервью телеканалу «Прямой», опубликованном в понедельник.

При этом глава Украинского института национальной памяти подчеркнул, что вандализм с любой стороны недопустим.

«Акты вандализма — это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами», — пояснил Дробович.

Также он заявил о готовности Киева «пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок».

«Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши, или без него», — добавил он.

Как сообщалось, в апреле 2017 года в Польше местные власти демонтировали памятник УПА на кладбище в селе Грушовичи возле Перемышля. После произошедшего Украинский институт национальной памяти заявил о приостановке процесса легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и потребовал объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 годы.

В то же время в польском Институте национальной памяти заявили, что могила воинов УПА в Грушовичах может быть восстановлена после археологических исследований и подтверждения, что здесь действительно захоронены останки украинцев.

В конце 2017 года Украинский институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе из-за демонтажа украинского памятника в с.Грушовичи.

В ходе встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Варшаве в августе 2019 года украинская сторона подтвердила готовность разблокировать разрешения на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.

В конце сентября «Польское радио» сообщило, что, по словам посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, Украина передала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ.