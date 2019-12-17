Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник и анонсировал проведение внеочередного заседания аграрного комитета.

«Прошу председателя и членов комитета собраться... На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег... Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно — на полчаса раньше», — сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на внеочередном заседании аграрного комитета будут рассмотрены организационные вопросы.

Спикер напомнил, что вечернее пленарное заседание начнется в 16.00.

До этого фракция «Батькивщина» после перерыва во время утреннего пленарного заседания заблокировала президиум в зале Верховной Рады.