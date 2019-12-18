Руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности 1 января

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале следующего года.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, передает «Европейская правда».
Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он может проработать на временной основе максимум 210 дней.
Дипломат оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте Дональда Трампа, и 1 января он уйдет с должности поверенного в делах посольства в Киеве.
Тейлора временно заменит его нынешняя заместитель Кристина Квиен, заявили чиновники на условиях анонимности.
Чиновники также заявили, что Белый дом, скорее всего, предложит назначить новым послом генерала армии США в отставке Кита Дейтона.
В настоящее время Дейтон является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, но в прошлом занимал дипломатические должности, в том числе как военный атташе в посольстве США в Москве.
Тейлор во время дачи показаний в Палате представителей рассказал о своем опыте сотрудничества с параллельным дипломатическим каналом Белого дома по Украине. Он забеспокоился, когда оказалось, что подобранная Трампом команда отказывает в важной военной помощи новому украинскому правительству в обмен на публичное обещание открыть расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.
Однажды Тейлор сказал бывшему специальном посланнику США в Украине Курту Волкеру и послу США в ЕС Гордону Сондленду, что задерживать помощь в обмен на политическую поддержку было «безумием». В другой момент Тейлор угрожал подать в отставку, если украинцы дадут такое обещание, но помощи все равно не получат.
После свидетельств Тейлора президент Трамп критиковал его за то, что он «никогда не был трампистом» («never Trumper»).
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