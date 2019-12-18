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Руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности 1 января

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Руководитель посольства США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности 1 января

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уйдет с должности в начале следующего года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, передает «Европейская правда».

Тейлор сменил на посту посла США Мари Йованович, которая в мае покинула Украину. По федеральному закону он может проработать на временной основе максимум 210 дней.

Дипломат оказался ключевым игроком в событиях, которые привели к расследованию об импичменте Дональда Трампа, и 1 января он уйдет с должности поверенного в делах посольства в Киеве.

Тейлора временно заменит его нынешняя заместитель Кристина Квиен, заявили чиновники на условиях анонимности.

Чиновники также заявили, что Белый дом, скорее всего, предложит назначить новым послом генерала армии США в отставке Кита Дейтона.

В настоящее время Дейтон является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии, но в прошлом занимал дипломатические должности, в том числе как военный атташе в посольстве США в Москве.

Тейлор во время дачи показаний в Палате представителей рассказал о своем опыте сотрудничества с параллельным дипломатическим каналом Белого дома по Украине. Он забеспокоился, когда оказалось, что подобранная Трампом команда отказывает в важной военной помощи новому украинскому правительству в обмен на публичное обещание открыть расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Однажды Тейлор сказал бывшему специальном посланнику США в Украине Курту Волкеру и послу США в ЕС Гордону Сондленду, что задерживать помощь в обмен на политическую поддержку было «безумием». В другой момент Тейлор угрожал подать в отставку, если украинцы дадут такое обещание, но помощи все равно не получат.

После свидетельств Тейлора президент Трамп критиковал его за то, что он «никогда не был трампистом» («never Trumper»).

посольство США, Уильям Тейлор
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