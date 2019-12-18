Спикер палаты представителей заявила, что нарушение Трампом Конституции является установленным фактом

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси открыла голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, передает Reuters.
Она добавила, что открывает дебаты торжественно и с прискорбием. Пелоси заявила, что нарушение Трампом американской Конституции является установленным фактом. «Если мы не будем действовать сейчас, мы не будем выполнять свои обязанности», — сказала она.
В случае, если палата представителей США утвердит обвинительный приговор в отношении Трампа, вопрос об импичменте будут рассматривать в сенате.
Напомним, что о начале процедуры импичмента против Трампа Пелоси объявила 25 сентября. Поводом для этого послужил телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Согласно стенограмме их разговора, Трамп обсуждал со своим коллегой возобновление расследования в отношении Роберта Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать соперником Трампа в предвыборной гонке 2020 года. Роберт Байден до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.
Финальную версию основанного на показаниях в конгрессе доклада, подготовленного в рамках процедуры импичмента, комитет по разведке палаты представителей обнародовал 3 декабря. Обвинения Трампу Демократическая партия в палате представителей конгресса предъявила 10 декабря.
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