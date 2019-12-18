Войти
Гончарук уверяет, что деньги на перепись населения найдут
позиция
Гончарук уверяет, что деньги на перепись населения найдут
Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки
инициатива
Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Спикер палаты представителей заявила, что нарушение Трампом Конституции является установленным фактом

183
Спикер палаты представителей заявила, что нарушение Трампом Конституции является установленным фактом

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси открыла голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, передает Reuters.

Она добавила, что открывает дебаты торжественно и с прискорбием. Пелоси заявила, что нарушение Трампом американской Конституции является установленным фактом. «Если мы не будем действовать сейчас, мы не будем выполнять свои обязанности», — сказала она.

В случае, если палата представителей США утвердит обвинительный приговор в отношении Трампа, вопрос об импичменте будут рассматривать в сенате.

Читайте также: Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму

Напомним, что о начале процедуры импичмента против Трампа Пелоси объявила 25 сентября. Поводом для этого послужил телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Согласно стенограмме их разговора, Трамп обсуждал со своим коллегой возобновление расследования в отношении Роберта Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать соперником Трампа в предвыборной гонке 2020 года. Роберт Байден до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

Финальную версию основанного на показаниях в конгрессе доклада, подготовленного в рамках процедуры импичмента, комитет по разведке палаты представителей обнародовал 3 декабря. Обвинения Трампу Демократическая партия в палате представителей конгресса предъявила 10 декабря.

импичмент, Нэнси Пелоси
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016