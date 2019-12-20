Грета Тунберг попала в список лучших ученых года по версии Nature

16-летняя школьница и экоактивистка Грета Тунберг неожиданно попала в список лучших ученых года по версии журнала Nature.

Соответствующий список опубликован на сайте престижного научного рецензируемого журнала мира.

Составители рейтинга назвали Грету Тумберг “климатическим катализатором”, заявив, что “шведский подросток вывела науку о климате на первый план, направив туда всю ярость своего поколения”.

Также в рейтинг лучших ученых 2019 года попали:

Физик из Бразилии Рикардо Гальвау. Он представил отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки, что вызвало гнев президента страны, который обвинил ученых в том, что они врут. Гальвау даже увольняли с работы в университете, однако он вернулся к работе.

Астрофизик из Канады Виктория Каспи, изучающая быстрые радиовсплески с помощью инновационного радиотелескопа.

Нейролог Ненад Сестан из США. Он вместе с другими учеными смог на время оживить мозг свиньи после ее смерти.

Эколог из Аргентины Сандра Диас. Она вместе с 144 экспертами из 50 стран представили миру масштабный 1500-страничный отчет о биоразнообразии. В частности, в нем говорилось о скорости вымирания видов.

Микробиолог из ДР Конго Жан-Жак Муембе Тамфем, который исследует болезнь, вызванную вирусом Эбола.

Палеоантрополог из США Йоханнес Хайле-Селассие, который нашел хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека, известного как MRD, в северной Эфиопии. Команда Хайле-Селассие выяснила, что черепу 3,8 млн лет.

Биоэтик Венди Роджерс из Австралии, руководитель международной группы, которая борется против нарушений при трансплантации органов в Китае.

Иммунолог из Китая Хункуй Дэн. Он доказал, что изменения генов CRISPR можно безопасно использовать у взрослых с ВИЧ.

Физик из США Джон Мартинис, руководитель лаборатории Google по разработке квантовых компьютеров, который провел первую демонстрацию его работы.