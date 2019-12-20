Грета Тунберг вернулась к пикетам у здания шведского парламента

Грета Тунберг вернулась в Швецию. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе прошлого года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата.
«70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!» — написала Грета в Twitter под фотографией, где она стоит на украшенном праздничной иллюминацией мосту перед риксдагом с плакатом «Школьная забастовка в пользу климата». На этот раз к ней присоединились другие молодые единомышленники с плакатами и транспарантами.
«Люди — это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие», — заявила Грета корреспонденту агентству ТТ по поводу продолжения своей борьбе климат.
Тунберг известна во всем мире как неформальный лидер движения «Школьная забастовка в пользу климата», объединившего неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии американского журнала Time.
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