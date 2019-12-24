«Укртелеком» повышает плату за пользование проводным телефоном

«Укртелеком» с января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%), сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов во вторник.
«Например, тариф „Домашний Безлимитный“, что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов... Тариф „Домашний Базовый“ (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) — с 94 до 117 грн. Тариф „Простой“ — с 67,10 до 73,81 грн в месяц», — пояснил он.
Кроме того, согласно обнародованному сообщению компании в газете «Урядовый курьер», также меняется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет.
Помимо этого, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами: проводного радиовещания, IP-телекса, предоставление в пользование соединительных линий, предоставление линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации, TV Бизнес, «Облачной АТС», Интернет-телефонии.
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