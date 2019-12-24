В Кабмине обещают уменьшить декабрьские платежки за тепло на 300-400 грн

«Платежки» за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих „платежках“ на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике», — сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

«По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей „платежке“ на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо», — уточнил Гончарук.