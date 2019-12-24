В Кабмине обещают уменьшить декабрьские платежки за тепло на 300-400 грн

«Платежки» за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих „платежках“ на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике», — сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.
«По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей „платежке“ на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо», — уточнил Гончарук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ЯК ЖАБ В МОЛОЦІ ПІДІГРІВАЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ УКРАЇНЦІВ ПОКИ ВОНИ НЕ ЗМОЖУТЬ ВИСКОЧИТИ І НЕ ЗВАРЯТЬСЯ В КИПЛЯЧОМУ МОЛОЦІ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
ответить