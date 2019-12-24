В Украине в 2020 энергомодернизируют тысячу многоэтажек в 10 пилотных городах

В Украине модернизируют 1 тыс. многоквартирных домов в 10 пилотных городах в 2020 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«У нас есть два проекта... Раньше Фонд (энергоэффективности) был задизайнен таким образом, чтобы ожидать заявки снизу — чтобы люди собрались, приняли решение и работали по принципу bottom-up. Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, что запускаем параллельный инструмент — top-down, — сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Интрефакс-Украина.
По его словам, новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок на энергомодернизацию.
Министр развития громад и регионов Алена Бабак уточнила, что в первоначальную модель прямой связи между ОСББ и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями. По ее словам, за 2019 год всего 18 ОСББ обратились за кредитами в Фонд, что ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 млрд грн. Поэтому было принято решение о введении посредников для ускорения расходования средств.
Министр добавила, что проекты типа «А» начальной термомодернизации оцениваются в 600-800 тыс. грн за дом, тогда как в проекты типа «Б» комплексной модернизации — 6-10 млн грн.
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