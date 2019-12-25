Трамп назвал фильм «Один дома – 2» одним из величайших хитов

Президент США Дональд Трамп назвал фильм «Один дома — 2», в котором он сам сыграл эпизодическую роль, одним их величайших рождественских хитов. Такую оценку он дал во вторник, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции, организованной в его поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда он прибыл на рождественские каникулы.

Один из военных спросил его, является ли «Один дома — 2» его любимым рождественским фильмом. «Ну, я снимался в „Один дома — 2“, — ответил президент. — Многие люди вспоминают об этом, особенно в Рождество».

«Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из величайших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех», — добавил американский лидер.

Трамп — в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы — сыграл в фильме «Один дома — 2» самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.