Трамп назвал фильм «Один дома – 2» одним из величайших хитов

Президент США Дональд Трамп назвал фильм «Один дома — 2», в котором он сам сыграл эпизодическую роль, одним их величайших рождественских хитов. Такую оценку он дал во вторник, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции, организованной в его поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда он прибыл на рождественские каникулы.
Один из военных спросил его, является ли «Один дома — 2» его любимым рождественским фильмом. «Ну, я снимался в „Один дома — 2“, — ответил президент. — Многие люди вспоминают об этом, особенно в Рождество».
«Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из величайших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно видеть успех», — добавил американский лидер.
Трамп — в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы — сыграл в фильме «Один дома — 2» самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016