В Кабмине не планируют менять правила предоставления субсидий

Премьер-министр Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По словам премьера, этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

«Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию... Тем, кому назначена субсидия, — они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого», — заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук уже заявлял, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.