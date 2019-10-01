В Кабмине изучат вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.
«Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем... Все, кто нуждается — получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию», — говорится в сообщении на официальной странице Гончарука в социальной сети Facebook во вторник.
Кроме того, премьер подчеркнул, что будет прилагать все усилия, чтобы все детские сады, школы, больницы были с теплом, электроэнергией и горячей водой.
«Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства», — добавил он.
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