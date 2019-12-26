Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC. Внимание на это обратил портал Comicbook.

Пропажу камео Трампа из фильма также заметили пользователи соцсетей, которые предположили, что этот шаг канадского CBC был политически мотивированным.

В самой телекомпании CBC изданию заявили, что показанная на канале версия фильма «Один дома 2» были отредактирована из-за недостатка эфирного времени. Накануне, 25 декабря, Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2». «Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — сказал американский лидер.

Фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны в 1992 году. Трамп появляется в сцене в отеле, где главный герой Кевин, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает у него, как пройти в лобби.