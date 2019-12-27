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Блумберг решил финансировать предвыборную кампанию полностью за свой счет

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Блумберг решил финансировать предвыборную кампанию полностью за свой счет

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии намерен снискать поддержку влиятельных спонсоров, но отказывается принимать от них пожертвования. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Блумберг изложил план ведения предвыборной борьбы 19 декабря на закрытой встрече с 90 предпринимателями, включая руководителей нью-йоркских частных компаний. Среди них - инвестор Блэр Эффрон, член руководства инвестиционной группы Blackstone Джонатан Грей, магнат в области недвижимости Уильям Рудин, основатель консалтинговой компании Signum Global Чарльз Майерс и жена бывшего гендиректора системы безналичных платежей American Express Кена Ченолта. Ряд участников встречи поддерживают других претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Эффрон, например, недавно объявил о решении стать спонсором бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Согласно публикации, миллиардер Блумберг заверил предпринимателей, что намерен финансировать свою предвыборную кампанию за собственный счет. При этом он выразил заинтересованность в том, чтобы представители крупного бизнеса оказали ему поддержку своим влиянием прежде всего в предпринимательском сообществе.

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Напомним, что Блумберг вступил в президентскую гонку в конце ноября. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $55,9 млрд.

Майкл Блумберг, выборы в США
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 31 минута назад

UA . ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ІЗРАЇЛЬ УКРАЇНА НЕ ІЗРАЇЛЬ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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