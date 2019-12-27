Ливия официально попросила у Турции военной поддержки

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило Турцию о военной поддержке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ПНС. Он уточнил, что международно признанное правительство Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку.
По данным телеканала «Аль-Хадас», ПНС попросило у властей Турции системы противовоздушной обороны. Кроме того, правительство Ливии хочет, чтобы турецкие ВВС обеспечили прикрытие его наземных сил с воздуха.
На столицу Ливии ведет наступление Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Анкаре.
Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к «решающей битве за столицу».
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