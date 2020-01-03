Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

В четверг, 2 января, в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail.
По словам президента Кипра Никоса Анастасиадиса, соглашение о строительстве газопровода является «историческим» и заявил, что оно создает основу для реального взаимодействия.
«На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона», — заявил он.
Отмечается, что газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.
Позже соглашение будет финализировано подписью Италии.
Ожидается, что трубопровод EastMed удовлетворит около 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшая энергетическую зависимость от Российской Федерации. Европейский союз внес вклад в стоимость технических исследований для проекта.
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