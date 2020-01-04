Украинская «дочка» российского госбанка намерена сдать банковскую лицензию

ПАО «Проминвестбанк», который является украинской «дочкой» российского государственного банка ВЭБ, планирует прекратить банковскую деятельность. Соответствующее решение намерены принять на общем собрании акционеров, которое состоится 6 февраля 2020 года, сообщается на сайте банка.
Согласно сообщению, планируется прекращение ПАО «Проминвестбанк» банковской деятельности без прекращения юридического лица.
Напомним, в конце октября 2019 года «Проминвестбанк» заявил о том, что прекращает работу с физическими лицами.
В 2019 году пакет акций «Проминвестбанка» в размере 99,7726% выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС, однако продажи не состоялось. Акции банка продавались по решению суда в пользу группы «Приват» в качестве компенсации за активы в оккупированном Россией Крыму.
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