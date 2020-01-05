По делу об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу

Полиция проведет повторную судебно-медицинскую экспертизу по делу об убийстве мужчины в Каховке, к которому может быть причастен сотрудник полиции. Об этом заявил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий, передает Hromadske.
По словам Вербицкого, к повторной судмедэкспертизе допустят представителя потерпевших.
«На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз», — сказал правоохранитель.
Как отметил Вербицкий, повторная экспертиза будет проведена 6 января. Во время нее будет выяснено, из скольких видов оружия были сделаны выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, и характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании правоохранителя, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице. 4 января началась массовая акция протеста в Каховке.
Также сообщалось, что руководство полиции обещает тщательно расследовать убийство в Каховке. Как отметил руководитель Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин, дело находится на его личном контроле.
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