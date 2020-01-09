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Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в этом году

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Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в этом году

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, передают Українські Новини.

Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ (спецправа заимствования).

По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов.

Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 55 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ.

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Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября — по 295,5 млн СПЗ.

Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября — почти 50 млн СПЗ.

Как сообщалось, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

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МВФ решил изменить предыдущую программу «стенд-бай» на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by.

В сентябре 2019 года Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

При этом Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года.

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В 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

МВФ, выплаты
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