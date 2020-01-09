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Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

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Новые санкции в отношении Ирана уже вступили в силу

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.

«Это уже сделано. Мы усилили их (санкции — ИФ). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно», — заявил в Белом доме президент.

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В то же время Трамп не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани.

Накануне, Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

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Трамп отмечал, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

«Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — подчеркнул лидер США.

США, Иран, санкции
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