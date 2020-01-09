Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, в ходе которой стороны обсудили расследование катастрофы украинского самолета неподалеку Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.
Так, глава Украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.
Также Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.
«Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», — отметил он.
Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.
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