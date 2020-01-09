Самолет МАУ был сбит зенитной ракетной системой Ирана, - Newsweek

Представитель Пентагона, сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки сообщили о том, что самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Об этом сообщает Newsweek.
Сообщается, что украинский самолет, следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, прекратил передачу данных во вторник спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты на военных базах, где размещались американские и союзные войска.
Издание пишет, что самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.
Кроме того, два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны, вызванного ликвидацией США на прошлой неделе командующего загонами «Кудс» КСИР Ирана генерал-майора Касема Сулеймани.
Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.
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