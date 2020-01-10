В ПЦУ прокомментировали отзыв подписи Филарета под решением Объединительного собора

Заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что патриарх Филарет, отозвавши подпись под документом о создании Православной церкви Украины, «встал на путь лжи». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Заявление патриарха Филарета об „отзыве подписи“ под постановлением Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о прекращении отдельного существования УПЦ КП и объединения в единую поместную православную церковь — еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь лжи... И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли церкви — снова и снова терпят поражение», — написал Зоря.
По мнению Зори, заявление подтверждает, что постановление Филарет все-таки подписывал.Он также уточнил, что постановление не является договором или соглашением, которые можно разорвать.
«А относительно „отзыва“ — это постановление Поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство, и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению», — добавил Зоря.
Напомним, патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидация УПЦ Киевского патриархата.
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