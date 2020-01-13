Войти
Зеленский одобрил усиление соцзащиты инвалидов войны
официально
Зеленский одобрил усиление соцзащиты инвалидов войны
Путин предложил записать особый статус Донбасса в Конституцию Украины
инициатива
Путин предложил записать особый статус Донбасса в Конституцию Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Украина требует от Daily Mail не называть Крым российским

271
Украина требует от Daily Mail не называть Крым российским

Посольство Украины в Великобритании потребовало от газеты Daily Mail исправить свою публикацию, в которой она назвала Крым российским. Соответствующую запись посольство сделало в понедельник в Twitter.

«Весь мир знает, что Крым — это Украина, — написали украинские дипломаты. — Досадно, что британская Daily Mail по-прежнему не знает. Пожалуйста, сделайте соответствующую поправку, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей!»

11 января Daily Mail опубликовала статью, посвященную лунному затмению, а также предшествовавшему ему первому в году полнолунию. В качестве иллюстраций к статье газета поместила фотографии с видом полной луны в ночь затмения в разных частях света, в том числе в Великобритании, Испании, Греции, Турции и Непале. Под снимком, сделанным в Крыму, стояла подпись: «Небесный феномен, запечатленный над деревней Клиновка, в Симферопольском районе, в Крыму, в России».

Газета Daily Mail в понедельник опубликовала на своем сайте исправленный вариант этой статьи, в которой подпись к сделанной в Крыму фотографии была приведена в новой редакции. Географические координаты были обозначены по-другому: «Над деревней Клиновка, Симферопольский район, Крым». При этом упоминания Украины в тесте подписи не было.

Читайте также: С 16 января вся реклама в стране должна быть на украинском языке

Напомним, в ноябре компания Apple начала указывать Крым в своих сервисах территорией России, в том числе в приложении «Погода». Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подверг Apple критике за такое решение.

Великобритания, Крым, Daily Mail
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016