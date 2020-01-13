Украина требует от Daily Mail не называть Крым российским

Посольство Украины в Великобритании потребовало от газеты Daily Mail исправить свою публикацию, в которой она назвала Крым российским. Соответствующую запись посольство сделало в понедельник в Twitter.
«Весь мир знает, что Крым — это Украина, — написали украинские дипломаты. — Досадно, что британская Daily Mail по-прежнему не знает. Пожалуйста, сделайте соответствующую поправку, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей!»
11 января Daily Mail опубликовала статью, посвященную лунному затмению, а также предшествовавшему ему первому в году полнолунию. В качестве иллюстраций к статье газета поместила фотографии с видом полной луны в ночь затмения в разных частях света, в том числе в Великобритании, Испании, Греции, Турции и Непале. Под снимком, сделанным в Крыму, стояла подпись: «Небесный феномен, запечатленный над деревней Клиновка, в Симферопольском районе, в Крыму, в России».
Газета Daily Mail в понедельник опубликовала на своем сайте исправленный вариант этой статьи, в которой подпись к сделанной в Крыму фотографии была приведена в новой редакции. Географические координаты были обозначены по-другому: «Над деревней Клиновка, Симферопольский район, Крым». При этом упоминания Украины в тесте подписи не было.
Напомним, в ноябре компания Apple начала указывать Крым в своих сервисах территорией России, в том числе в приложении «Погода». Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подверг Apple критике за такое решение.
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