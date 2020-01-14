Кабмин запускает программу дешевых кредитов для бизнеса и обещает другие «плюшки»

Правительство запускает программу финансирования по сниженным процентам для малого и среднего бизнеса (МСБ) и планирует проводить налоговую реформу в начале весны.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.

«Правительство запускает программу финансирования по сниженным процентам для малого и среднего бизнеса. Также существуют другие программы компенсации процентной ставки, например в агро — для покупки земли или с/х техники. И также планирует налоговую реформу в начале весны (снижение и оптимизация налогов позволит бизнесу более эффективно работать). Мы также надеемся на значительное снижение учетной ставки НБУ», — написал Милованов.

Он также добавил, что в Украине нужно создавать рынки капитала и улучшать работу судов и правоохранительных органов.

«Мы должны обеспечить полную защиту прав собственности и исключить рейдерство. И, наконец, мы можем стимулировать развитие бизнеса через специальные инвестиционные преференции», — отметил Милованов.

Министр напомнил, что по оперативной информации Национального банка в течение 2019 года объем кредитов, предоставленных банками резидентам, уменьшился на 9,4% (или 100,9 млрд грн) — до 972,3 млрд грн по состоянию на 1 января 2020.

В том числе, предоставленных корпоративному сектору — уменьшился на 12,8% (или 112,0 млрд грн) — до 762,2 млрд грн.

Уменьшение корпоративных кредитов произошло как в национальной валюте (на 7,4% или 35,1 млрд грн), так и в иностранной (на 19,3% или 76,9 млрд грн).

Вместе с тем, предоставленные кредиты домохозяйствам увеличились на 4,7%, или 9,3 млрд грн) — до 205,3 млрд грн.

При этом, кредиты домохозяйствам в национальной валюте возросли (на 24,1% или 32,6 млрд грн), а в иностранной — уменьшились (на 38,4% или 23,3 млрд грн).