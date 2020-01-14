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Украина собирается перестроить ГТС под меньшую мощность

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Украина собирается перестроить ГТС под меньшую мощность

Газотранспортная система Украины будет оптимизирована под мощность транзита в 40 миллиардов кубометров газа в год.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью Интерфакс-Украина.

Макогон рассказ, что у компании есть три сценария по модернизации газопроводов Украины.

«Первый — это нулевой сценарий, при котором необходимо отказаться от порядка 90% компрессорных станций (КС) и около 5 тыс. км избыточных газопроводов.

Второй сценарий прописан для 30 млрд кубометров транзита, что фактически близко к 40 млрд кубометров на 2021-2024 годы. Третий сценарий — на 60 млрд кубометров.

Сейчас у нас уже есть понимание, что, скорее всего, будет, плюс-минус 40 млрд, и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех КС, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации.

Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование для оптимизации системы. Далее выйдем на министерство (Министерство энергетики и окружающей среды) и Кабинет министров с нашими предложениями, так как это госимущество, и мы можем что-то с ним делать только с их разрешения.

Сами трубы выкапывать никто не будет, потому, что это экономически нецелесообразно. Затраты на их извлечение, рекультивация земли и т.д. не покрывают стоимость металла.

В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику», — объясняет Макогон.

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Макогон также сообщил, что сокращение количества точек входа до с девяти до двух было позицией Украины.

«Мы сказали, что не готовы поддерживать всю инфраструктуру. Если нужно 40 млрд кубометров, то мы оставляем 40 млрд. Если нужно больше, то давайте больше. Это так работает», — подчеркнул глава ГТС.

ГТС, Сергей Макогон
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