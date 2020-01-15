Закон о штрафах за «кнопкодавство» официально опубликован

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон № 404-IX о наказании народных депутатов за неперсональное голосование (так называемое кнопкодавство).

Документ обнародован также на сайте издания.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" 19 декабря 2019 года. 13 января президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Документ устанавливает уголовную ответственность за умышленное совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого народного депутата (неличного голосования). За это предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 тыс. грн) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

Так, в случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Законом определяется процедура, по которой председательствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний Рады, а в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему. Далее должно проводиться повторное голосование по предложению, которое ставилось на голосование последним.

После этого председательствующий дает поручение Аппарату ВР безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом требований относительно личного голосования. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после его подготовки предоставляется спикеру для направления в Государственный бюро расследований.

В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Кроме того, закон предусматривает, что аккредитованные в парламенте журналисты могут обращаться в Аппарат ВР при фиксации фактов нарушения личного голосования.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в "Голосе Украины".