Меркель напомнила о необходимости модернизации украинской ГТС

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.

«Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности», — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Также Зеленский в ходе телефонного разговора призвал Германию политически содействовать расследованию крушения украинского самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране.

«Глава Украинского государства ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в крушении самолета украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, кто занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросами «черных ящиков».

В свою очередь Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Президент Украины поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.