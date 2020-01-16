Европарламент начал рассмотрение вопроса о лишении Пучдемона иммунитета

Европейский парламент начал рассмотрение запроса Испании о лишении депутатской неприкосновенности бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина. Об этом сообщает РИА Новости.
Заместитель председателя ЕП Эва Копач сообщила на заседании, что рассмотрением соответствующего запроса испанского Верховного суда займется юридическая комиссия.
«Испанские (судебные) власти обратились к председателю нашего органа с запросом о лишении иммунитета Карлеса Пучдемона и Тони Комина, чтобы они смогли продолжать юридические действия в отношении этих евродепутатов. Согласно регламенту, запрос будет передан комиссии по юридическим вопросам», — заявила Копач на заседании.
Рассмотрение запроса продлится несколько месяцев. Юридическая комиссия должна назначить докладчика по делу, он не может быть испанцем или членом депутатской группы, в которой состоят Пучдемон и Комин. Затем доклад будет представлен на голосование ЕП.
Каталонские политики Карлес Пучдемон и Тони Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением референдума о независимости в 2017 году, 13 января впервые приняли участие в заседании Европейского парламента. В этот же день председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе Европарламента Давиду Сассоли о лишении их иммунитета. Верховный суд сообщил, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела.
Ранее Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордера на арест Пучдемона и Комина, а также подтвердил национальный ордер на арест политиков. Как пояснил судья Пабло Льярена, политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.
Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции Пучдемона и Комина. В случае, если Европейский парламент лишит их иммунитета, дело может быть возобновлено.
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