Число задержанных демонстрантов в Гонконге превысило 7 тысяч человек

Общее число задержанных в Гонконге за последние восемь месяцев участников протестных акций на данный момент превысило 7 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на последние данные, приведенные комиссаром местной полиции Крисом Таном.
Как отмечает издание, с начала лета прошлого года задержано 7019 правонарушителей из числа радикальных демонстрантов, 40% из которых — студенты. Почти 1,1 тыс. человек уже были привлечены к ответственности по решению судов, в том числе 547 — по обвинениям по статье о массовых беспорядках.
Напомним, что в июне 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.
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