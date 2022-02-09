В МИД РФ озвучили способы «очень быстро» добиться деэскалации вокруг Украины

Деэскалации вокруг Украины можно будет добиться, если нашу страну покинут западные военные инструкторы и иностранное вооружение, а также если Киев откажется от учений с участием государств НАТО. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории», — перечислила Захарова.

Она также подчеркнула необходимость выполнения минских договоренностей, «коль скоро именно западный мир сейчас ставит во главу угла тему Украины».

Для обеспечения региональной безопасности в широком смысле Захарова предложила НАТО отказаться от политики «открытых дверей», а Украине — вернуться к «нейтральному, внеблоковому статусу». По словам представителя российского МИДа, необходимость такого статуса продиктована принятой в 1991 году Декларацией о государственном суверенитете Украины.

Захарова также призвала прекратить «искусственное нагнетание напряженности вокруг Украины».