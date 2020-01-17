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Во Франции из-за забастовки персонала нельзя попасть в Лувр

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Во Франции из-за забастовки персонала нельзя попасть в Лувр

Персонал парижского музея Лувр объявил в пятницу о забастовке, проводимой в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста против реформы пенсионной реформы. О закрытии крупнейшего музея мира сообщила на своем интернет-сайте газета Le Parisien.

Забастовщики перегородили все основные входы в музей. Они провели манифестацию на главном входе — под стеклянной пирамидой. Там они разместили плакаты с надписями «Культура в опасности» и «Лувр закрыт из-за забастовки». Кроме отмены намечаемой системы начисления баллов для получения пенсии трудящиеся также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Как отметили профсоюзы, стеклянная пирамида Лувра была выбрана ими для акции протеста не случайно — именно рядом с ней свой большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 года после победы на президентских выборах.

Администрация музея предупредила публику, что если музей и откроется позже в пятницу, то доступ в целый ряд его залов может оказаться невозможным из-за продолжающейся забастовки персонала.

Напомним, что серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов — работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб.

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Профсоюзы высказывают недовольство предложением правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, а также намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме профсоюзам сообщил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий.

Франция, пенсионная реформа, Лувр
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