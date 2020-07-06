Войти
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
позиция
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты
официально
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

решение
RSS

Лувр вновь открылся для посетителей после карантина

149
Лувр вновь открылся для посетителей после карантина

Один из крупнейших художественных музеев в мире — Лувр в Париже — вновь открыл двери для посетителей спустя почти четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в администрации культурного учреждения.

«Мы рады сообщить, что музей Лувр вновь открывается с 6 июля 2020 года», — сообщили в пресс-службе музея.

В общей сложности для посещения будут доступны порядка 70% залов. Хотя в музее и ожидают с нетерпением новых посетителей, принимать их придется в условиях повышенной санитарной безопасности. В частности, теперь всем без исключения посетителям, даже обладателям абонементов и тем, кто имеет право на бесплатный проход, придется бронировать на сайте талоны на точное время. В администрации уточнили, что приобрести билеты на месте теоретически будет возможно, но только при наличии мест или при слабом потоке гостей.

Осмотр экспозиции теперь будет осуществляться строго в одном направлении: если раньше можно было зайти с бокового входа без долгих очередей и отправиться по залам навстречу потоку, то теперь попасть в музей возможно только через вход под пирамидой. Маршруты посещения залов станут безальтернативными и будут отмечены указателями, чтобы потоки посетителей не пересекались. И, хотя формально они носят рекомендательный характер, администрация подчеркивает, что может в любой момент сделать их обязательными для выполнения, в частности в случае скопления большого числа людей. Разумеется, все посетители, как и сотрудники, должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также: ГБР вручило обвинительный акт бывшему депутату Пашинскому

Сотрудники музея, впрочем, надеются, что им удастся привлечь как можно больше гостей, в том числе за счет новых акций. Так, для отдельных посетителей и семей будут предложены бесплатные мини-экскурсии с гидом продолжительностью примерно 20 минут, особые программы запланированы и для представителей молодого поколения. С 15 июля на входе вновь появятся индивидуальные аудиогиды, в которые обещают добавить новую информацию об экспозиции на девяти языках.

Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает «в лучшем случае 20-30% от количества посетителей, наблюдавшегося прошлым летом». Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.

Лувр, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 июля 2020
Воскресенье, 5 июля 2020
Суббота, 4 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016